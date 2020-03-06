Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Jandarma Komando Taburunda görevli 210 asker ile Muş Alparslanlar Jandarma Komando Taburunda vazifeli 200 asker için tören düzenlendi. Oğlunu uğurlamaya gelen anne Türken Ateş “Buradakilerin hepsi benim oğlum gibi. Türk askeri hepimizin. Allah onlara yardım etsin.” ifadelerini kullandı.

Harekâta katılacak Jandarma Astsubay Üstçavuş Umut Kurtuluş Taşkıran da “Savaş Türk’ün düğünüdür. Biz bu şekilde öğrendik. Ailelerimiz merak etmesinler, gözleri arkada kalmasın. Şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ailelerin duygusal anlar yaşadığı törende askerler için kurban kesildi ve dualar edildi.

Daha sonra yakınları ve komutanlarıyla vedalaşan 410 komando, otobüslerle Bahar Kalkanı Harekâtı’na katılmak üzere yola çıktı.