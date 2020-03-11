Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla saat 13.30'da toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 13.30'da toplanacak
11.03.2020 - 09:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla saat 13.30'da toplanacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu,Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
687217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687217.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER