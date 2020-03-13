Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Araştırma görevlisi Damar, 2 Ocak 2019’da, kopya çekerken yakalayıp hakkında tutanak tuttuğu Hasan İsmail Hikmet tarafından iki kurşun ve 17 bıçak darbesiyle katledilmişti. Katil zanlısı Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak, mahkemedeki sözleri sebebiyle kamuoyunda tepki çekmişti. Skandal sözlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vahit Bıçak’ın Polis Akademisindeki görevinin sonlandırılması talimatını vermişti. Edinilen bilgilere göre, o talimat 29 Şubat’ta yerine getirildi ancak Vahit Bıçak, Polis Akademisinde öğretim görevlisi olduğuna dair kendisine verilen personel kimlik ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) daimî giriş kartlarını teslim etmedi. Bunun üzerine Polis Akademisi Başkanlığı, EGM’ye yazı yazarak Bıçak’ın kimlik ve giriş kartlarına el konulmasını istedi.