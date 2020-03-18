Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Terörle mücadele yeni bir adım olarak kullanılan ikna çalışmaları ile bugüne kadar çok sayıda örgüt üyesi dağdan indirilirken, söz konusu yöntem bu yıl ilk kez ‘yönetici’ düzeyine çıktı. Yılın ilk üç ayında, örgüt içerisinde sözde yönetici konumunda bulunan üç örgüt elemanı ikna edilerek teslim oldu. Teslim olanlar arasında 500 bin TL ödülle gri listede yer alan bir terörist ile Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in korumalığını yapan terörist de yer alıyor.

2020’de ikna edilerek teslim olanların sayısı 63’e ulaştı. Yıl sonuna kadar bu sayının 300’ü aşacağı değerlendiriliyor. Hem ikna timlerinin hem de HDP binası önünde oturan annelerin desteğiyle terör örgütüne yönelik katılımların azaldığını ifade eden güvenlik kaynakları, “2020 yılı terörle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olacak. PKK bu yıl en ağır darbeyi alacak” dedi.

Diğer yandan, yapılan operasyonlarla bu yıl 13 üst düzey örgüt elemanı yakalandı.

Bu arada, başına ödül konulan elebaşları da terörden arananlar listesinden tek tek siliniyor. Bugüne kadar 23 kırmızı, 12 mavi, 24 yeşil, 37 turuncu ve 177 gri listede yer alan terörist operasyonlarda etkisiz hâle getirildi. Yapılan son güncellemeyle bütün kategorilerde arananların sayısı bin 208’e çıktı. PKK’dan 672, FETÖ/PDY’den 342, sol terör örgütlerinden 119, dini istismar eden terör örgütlerinden ise 75 kişi ‘terörden arananlar’ listesinde yer alıyor.