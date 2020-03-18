Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz “Bugüne kadar bir buçuk milyonun üzerinde aile, Aura Cleanmax aldı. Virüslerin salgın yaptığı bu dönemde günde üç defa 10 dakika olmak üzere cihazın hava temizleme modunda çalıştırılmasını tavsiye ediyoruz. Cihaz, sadece halı, perde ve döşemeleri temizlemez; havada uçuşan tozları ve hastalık yapan alerjen ve virüsleri de çeker. İstenmeyen bütün maddeler suya hapsedilir. Temizlik robotundaki hepa filtre, havanın virüslerden temizlemesine yardımcı olur” diye konuştu. Korkusuz “Müşterilerimizin 444 49 49 çağrı merkezinden bize ulaşması durumunda evlerinde ‘Aura Cleanmax Temizlik Robotu’nun özelliğini, nasıl kullanılabileceğini anlatabiliriz” derken, verdikleri bu hizmetin ücretsiz olduğunun da altını çizdi.