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MSB'den koronavirüs açıklaması
21.03.2020 - 15:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor."
Etiketler : msb,birlikler,koronavirüs,
689871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689871.aspx
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