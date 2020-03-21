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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gece yarısından itibaren 65 yaş üstünün dışarı çıkması sınırlandırıldı
21.03.2020 - 19:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır."
Etiketler : içişleri bakanlığı,
689918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689918.aspx
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