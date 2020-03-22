TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya yaptığı yazılı açıklamada “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda yurt dışında Covid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri Bilim Kurulumuzun belirlediği şartlarla Türk Hava Yolları tarafından Türkiye’ye getirilebilecek” dedi.
Sırakaya, Covid-19 kaynaklı cenazelerde Sağlık Bakanlığından alınan onay ve Türk Hava Yollarının mevcut bulaşıcı hastalıklı cenaze (HUM) getirme prosedürünün bu konuda yeterli olacağını kaydetti.
Koronavirüsten ölenler Türkiye’ye getirilecek
22.03.2020 - 04:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 - 04:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazeleri Türkiye’ye getirilebilecek.
TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya yaptığı yazılı açıklamada “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda yurt dışında Covid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri Bilim Kurulumuzun belirlediği şartlarla Türk Hava Yolları tarafından Türkiye’ye getirilebilecek” dedi.
Etiketler : koronavirüs,koronavirüs cenaze,
689986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689986.aspx
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