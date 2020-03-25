Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında belediyeler, salgınının yayılmasına mâni olmak ve tesirlerini en aza indirmek amacıyla yeni tedbirler aldı. İşte belediyeler ve aldığı tedbirler;

* Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler çerçevesinde belediye ana hizmet binası girişlerini tek noktaya düşürdü ve girişe virüsten dezenfektasyonu sağlayan ozon odası kurdu. Çalışanlar ve belediyeye gelen tüm vatandaşlar ozon odasına girip dezenfekte olduktan sonra binaya geçiş yapıyor.

* İstanbul’da Sancaktepe Belediyesi ilçede yaşayan yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve 60 yaş üstü vatandaşlara hizmet verecek “Acil panik butonu” sistemini hayata geçirdi. Vatandaşlarımız herhangi bir durumda evlerine kurulan sistem sayesinde çağrı merkezine ve sisteme entegre edilmiş sağlık ekibine ulaşacak.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi metro istasyonları girişlerinde termal kamera uygulamasını hayata geçirecek. Vatandaşların ateşlerinin anlık ölçüleceği uygulama kapsamında, vücut ısısı 37,5 derece ve üzerinde olan Ankaralılar, maske verilerek en yakın 112 Acil Servis ekiplerine yönlendirilecek.

* Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi de koronavirüsle mücadele eden personele 1.500 lira ikramiye verme kararı aldı.

* İzmir Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisindeki AVM’lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

* Muğla’da, toplu taşıma araçlarında nakit ödeme yapılması uygulamasının sona ereceği bildirildi.

* Kastamonu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine bir restoran ve fırının desteğiyle ücretsiz yemek dağıtıyor.