Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatleri ve müşteri sayısı ile toplu taşıma araçlarının kapasite kullanımlarına ilişkin ek genelge yayımlandı. buna göre il ve ilçelerde tüm marketler 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere, müşteriye doğrudan hizmet sunulan alanın 10’da biri kadar olacak. Tüm marketler hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek, belirlenen sayıda müşteri sayısını sağlamak için tedbirini alacak. Belirlenen sayıdaki müşteri dışarı çıkmadan, bir başkası içeri alınmayacak. Dışarıda bekleyen kişilerin de en az bir metre mesafede beklemesi için tedbir alınacak, bu husus sürekli hatırlatılacak, market girişinde bunun kolayca görünmesi için afiş asılacak.

ARAÇTA YOLCU TEMASI YASAK

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu otobüsleri dâhil) araç ruhsatında belirtilene yolcu taşıma kapasitesinin en fazla yarısı kadar yolcu kabul edecek. Yolcuların oturma şekli, birbiriyle teması engelleyecek şekilde olacak. Covid-19 salgınında en temel riskin vatandaşların toplu olduğu alanlarda bulunduğu belirtilen genelgede, tedbirlerin eksiksiz uygulanması için il ve ilçe belediyelerin iş birliği yapması gerektiği belirtildi ve hızlı karar verilmesi istendi.

'BİR KOLTUĞU BOŞ BIRAKIN'

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında otobüsler kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı. Otobüse binen kişiler, diğer yolcularla aralarında bir koltuk bırakılarak oturtuluyor. Söz konusu araçların genelgeye uyup uymadığı belediyelerin trafik zabıtaları ile tüm kolluk birimlerinin koordinasyonuyla denetleniyor.

Uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Uygulama, virüsün en fazla temasla geçtiğinden hareketle, kişilerin temasını en aza indirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Yolcu otobüslerinin sol taraflarındaki tekli koltuklar, birer koltuk atlanarak satılırken, sağ taraftaki çiftli koltuklarda da yanı boş bırakılmak suretiyle 1 metrelik mesafe korunması sağlanıyor.

YOLCU SAYISI %80 DÜŞTÜ

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, salgın sebebiyle yolcu sayısının yüzde 80 azaldığını ifade etti. İstanbul’un 39 ilçesinde bulunan otobüs acentesi ve ücretsiz servis veren araçların faaliyetinin durdurulmasını isteyen Özcan, ücretsiz servislerdeki denetimin zorluğuna dikkat çekti. Özcan “Yolcu yüzde 80 azaldı. Sefer sayılarını düşürüyoruz. Bazı firmalar iş birliği yaparak sefer birleştirmesi sağladık. Her gün bir firmadan otobüs yola çıkacak” dedi.