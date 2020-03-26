Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencilerin açıklamaları şöyle:

Lisans öğrencisi Üsame Yusuf Gürbüz:

VEFA BORCUNU ÖDEMEYE HAZIRIZ

Bu, gerçekten devletimizin ne kadar köklü ve büyük bir devlet olduğunu tekrar hissettirdi. Duygusal olarak anlatılmaz yaşanır derler ya tam da öyle bir durum. Benim tüm ailem Türkiye’de, ben ise orada tek başınaydım. Devletimizin böyle bir şeyle beni aileme, vatanıma geri getirmesi çok güzel bir duygu. Devletimize ve yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Bu bir vefa borcudur ve sonuna kadar ödemeye hazırız.

Doktora öğrencisi Cafer Deniz:

TARİF EDİLEMEZ MUTLULUK

Her ülke vatandaşlarını getirtemiyor, bu yönde haberler okumuştuk. Ama Türkiye bizim için uçak gönderdi. Tarif edilemez bir sevinç. Dünyanın neresinde olursak olalım sıkıntıya düştüğümüzde devletimizin bize sahip çıkacağını hissettik. Sterilizasyon, nezaket, ilgi, alaka hepsi üst seviyedeydi hem havalimanında hem de yurtta.

Master öğrencisi Abdülkerim Duman:

İNGİLTERE’DE DURUM ÇOK SIKINTILI

Uçağın içinde ateşimiz ölçüldü, termal kamerayla görüntülendik. Yurda gelince de tekrar kontrollerimiz yapıldı ve odalara yerleştirildik. Yurtlarda diş fırçasından havluya kadar her şey düşünülmüş ve yerleştirilmişti. Yemekler de dağıtılıyor, odalardan çıkmıyoruz. İngiltere’de durum çok sıkıntılı. Türkiye’de sağlık konusunda hastanelerle daha hızlı iletişime geçebiliyoruz. Ben ilik nakli olduğum için riskli gruptayım. Muhtemel bir hastalık durumunda burada daha etkin ve hızlı bir şekilde tedavi uygulanabileceğini düşündüğüm için dönmeye karar verdim.

İNGİLTERE’DEN GETİRİLDİLER

Yüz kaymakam adayı karantinada

İngiltere’nin başkenti Londra’dan uçakla İstanbul’a dönüşleri sağlanan 100 kaymakam adayı ile ailelerinden oluşan 142 kişilik kafile, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerle Sakarya’ya getirildi. Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçen yolcular, önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Arif Nihat Asya Yurdunda ayrı ayı odalara yerleştirildi. Londra’dan gelen yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Yurt dışından getirilerek Sakarya’da karantina altına alınan vatandaş sayısı ise toplamda yaklaşık bin 283 oldu.