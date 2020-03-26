Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışına kaçan FETÖ’cüler, sosyal medya üzerinden Türkiye’nin koronavirüs konusunda tedbirler almakta geciktiği, virüsle mücadele açısından yeterli kaynaklara sahip olmadığı, vaka sayısının ve kayıpların bilinenden fazla olduğu, cezaevlerine virüs bulaştığı gibi dezenformasyon amaçlı asılsız paylaşımlarda bulunuyor. Başsavcılıklardan kirli tezgahlara birbiri ardına yalanlamalar geliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Kapalı Cezaevindeki bir tutukluda koronavirüse rastlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı “Ceza infaz kurumlarında bugüne kadar gerek personeller gerekse tutuklu ve hükümlüler olmak üzere hiçbir kişide koronavirüs vakası ya da şüphesi tespit edilmedi” diye açıklama yaptı.