Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu durum, tartışmaları da beraberinde getirdi. Camileri kapalı olduğu için namaz kılamayanlar, Millet Camii’nin açılmasının şaşkınlığını yaşadı. Namaza gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına salgın tehlikesi bitinceye kadar Türkiye'de sadece bir yerde, Millet Camii'nde cuma namazı eda edileceğini duyuran Ali Erbaş ise hutbede “Özensizliğimiz ve dikkatsizliğimiz yüzünden toplum sağlığını tehlikeye atmak, mümine yakışan bir tutum olamaz. Sorumluluğumuzu ihmal ederek kendimize ve başkalarına zarar vermek, büyük bir vebaldir, kul hakkı ihlalidir" ifadelerini kullandı.

EKRANDAN NAMAZ OLMAZ!

Türkiye’de bazılarının Diyanet TV’de naklen yayınlanan cuma namazına ekrandan uyduğu görüldü. İslam hukukçusu Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci hem namazın hem de internet ve televizyon üzerinden uymanın doğru olmadığını söyledi. Ekinci “Cuma namazının ‘vücub şartları’ olduğu gibi bir de ‘eda- sıhhat şartları’ vardır. Eda şartlarından biri de eskilerin ‘İzn-i ‘âmm’ dedikleri umumi izindir. Bu, cuma namazı kılınan mekâna herkesin kolayca girip çıkabilmesi demektir. Mesela insanlar, bir iş yerinde veya evde kapıları kapatıp cuma namazı kılsalar, içeride yüzlerce kişilik cemaat bile olsa bu namaz sahih olmaz. Dışarıdan gelenlere de izin vermeleri lazımdır. Geleceklerin hususi tespit edildiği bir şekilde cuma namazı olmaz” dedi. Namaza televizyondan uyulamayacağını kaydeden Prof. Dr. Ekinci şöyle konuştu: İmama uymanın da şartları var. Kişi önünde yüzlerce saf olsa da imamla aynı mekânda, aynı yerde olmak zorundadır. Aksi hâlde o namaza uyması dinen sahih değildir. Sadece cuma namazında değil bütün namazlarda da böyledir. TV, radyo ve telefonla bağlanılan namaz sahih (geçerli) olmaz.