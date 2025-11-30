İstanbul’da 30 Kasım Pazar günü yağışlı hava etkisini erken saatlerden itibaren göstermeye başladı. Kent genelinde gün boyunca kesintisiz sürecek sağanak nedeniyle gerekli uyarılar da yapıldı. Bugün İstanbul'da yağmur var mı sabah saatlerinden itibaren sorgulanmaya başladı.

Bugün İstanbul'da yağmur var mı sorusu vatandaşların gündeminde. Meteorolojiden alınan verilere göre yağmur, sabah saatlerinden gece yarısına kadar belirgin şekilde etkili olacak ve nem oranı gün boyunca yüksek seyredecek.

Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 30 Kasım İstanbul Hava Durumu

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?



İstanbul’da 30 Kasım Pazar günü yağışlı hava tüm gün etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, öğle ve akşam bölümlerinde hız kesmeden devam ediyor.

Nem oranının yüksek olmasıyla beraber rüzgarın zaman zaman kuvvetlenmesi nedeniyle İstanbul genelinde serin bir gün yaşanacak. Yağmurun akşam saatlerine doğru da etkisini koruyacağı tahmin ediliyor.

30 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU



Gün içinde sıcaklık 11 ile 15 derece arasında değişiyor. Sabah 09.00-12.00 aralığında başlayan sağanak yağış öğlen saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor. Öğleden sonra 14 dereceye düşen sıcaklıkla birlikte yağış aynı şiddette sürüyor.

Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye inerken nem yüzde 89 seviyesine yükseliyor. Gece yarısına kadar sağanağın İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU



30 Kasım Pazar: Sağanak yağışlı, 10-15 derece

1 Aralık Pazartesi: Sağanak yağışlı, 9-15 derece

2 Aralık Salı: Parçalı bulutlu, 9-16 derece

3 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu, 9-16 derece

4 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu, 10-18 derece

Editör:BETÜL TOKKAN

