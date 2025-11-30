Ankara’da 30 Kasım Pazar günü yağış olup olmayacağı araştırılıyor. Bugün Ankara'da yağmur var mı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler de dikkat çekti.

Meteoroloji tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren yağış zaman zaman kendini gösterecek. Günün ilk saatlerinde hafif sağanak geçişleri beklenirken akşam saatlerine doğru yağışın yeniden güçleneceği belirtiliyor.

Bugün Ankara'da yağmur var mı? 30 Kasım Ankara Hava Durumu

Ankara’da 30 Kasım Pazar günü yağış günün belirli saatlerinde etkili olacak. Sabahın ilk saatlerinde hafif sağanak geçişleri beklenirken, akşam ilerleyen saatlerde yağmurun yeniden kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Sabah 09.00-12.00 aralığında başlayan hafif yağış öğle saatlerinde yerini parçalı bulutlu gökyüzüne bırakıyor. Akşam 21.00 sonrası Ankara genelinde yağmur etkisini tekrar gösteriyor.

Ankara'da gün boyunca sıcaklık 7 ile 12 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde 10 derece civarında seyreden hava, öğle saatlerinde 12 dereceye yükseliyor. Akşamla birlikte sıcaklık 8 dereceye düşerken nem oranı belirgin şekilde artıyor. Günün kapanışında ise yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.

ANKARA HAFTALIK HAVA DURUMU

30 Kasım Pazar: Hafif sağanak yağışlı, 8-12 derece

1 Aralık Pazartesi: Yağmurlu, 5-10 derece

2 Aralık Salı: Parçalı bulutlu, 2-11 derece

3 Aralık Çarşamba: Az bulutlu, 1-12 derece

4 Aralık Perşembe: Az bulutlu, 1-13 derece

