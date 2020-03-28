Kaza, Gerger-Kahta karayolu üzerinde meydana geldi. Gerger’den Kahta istikametine ilerleyen Hamit Manga yönetimindeki 02 FC 345 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü ve kardeşi Hüseyin Manga yaralandı. Yaralılar Gerger Devlet Hastanesine 112 ile kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
28.03.2020 - 10:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kaza, Gerger-Kahta karayolu üzerinde meydana geldi. Gerger’den Kahta istikametine ilerleyen Hamit Manga yönetimindeki 02 FC 345 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,adıyaman,gerger,
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