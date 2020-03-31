Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) koronavirüs salgını nedeniyle getirilen ziyaretçi yasağı 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı.
TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı
31.03.2020 - 11:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) koronavirüs salgını nedeniyle getirilen ziyaretçi yasağı 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı.
Etiketler : TBMM,koronavirüs yasağı,
692626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692626.aspx
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