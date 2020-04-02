Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ofis şu tavsiyelerde bulundu: Günde ortalama yedi saatimizi internette geçiriyoruz. Bu yüzden gün içerisinde sıklıkla kullanılan cep telefonları, kulaklık ve bilgisayarların temizliğine özen göstermeliyiz. Telefonumuzu kullanmadan önce ya da yabancı bir yere bırakıp aldığımızda mutlaka dezenfektan ile temizleyin. Görüşmelerinizi kulaklıkla yapmaya özen gösterin. Kulaklıklarınızı kullanmadan önce mutlaka kolonya ya da dezenfektan ile silin. Bilgisayarınızın klavye ve faresini gün içerisinde belirli aralıklarla temizlemeyi ihmal etmeyin.