Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’dan gelerek beş yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran Övünç için eylem yapan anne Solmaz Övünç “Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum gel, teslim ol. Orası senin yerin değil. Ağabeyinin düğünü yapmadım, seni bekliyorum. Beni duyuyorsan gel. Sana kefen değil, damatlık giydireceğim” dedi. Diyarbakır’da dokuz sene evvel 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet Tokay’a kavuşma ümidiyle eylem yapan Ömer Tokay ise şunları kaydetti: Çocuğum 2011’de Özgür Yurttaş Derneği tarafından piknik bahanesiyle kandırılarak dağa götürüldü. Belli kuvvetli olanlar çocuklarını alıp getirdiler. Bizimkini dağa gönderdiler. Asıl virüsü bize HDP bulaştırdı. Dokuz yıldır HDP virüsü bana vurmuş. Ben çocuğuma sesleniyorum: Gel, 213 gündür buradayım. On üç arkadaşın gelip teslim oldu, ben de kardeşlerin de seni çok özledik.