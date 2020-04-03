Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, öncelikli olarak şehirler arası yolculuklar konusunda otobüsler ve uçaklara getirilen seyahat yasağının kapsamının genişletilerek, özel araçlara da bu yasağın uygulanması gündeme geldi. Şehirlere giriş-çıkışların engellenmesi için, seyahat belgesi mecburiyeti getirilebileceği belirtildi. Hükûmet kaynakları “Mümkün olduğunu kadar, dışarıda insanların ‘keyfî’ olarak dolaşmalarının önüne geçildi. Şu anda özel araçları ile şehirde dolaşmak dışında gidebilecekleri bir alan kalmadı. Özellikle İstanbul’da toplu taşıma ile ilgili sıkıntılar var. Bu konuda girişimler oldu. Sefer sayıları artırılacak. Zaten seyahat yasağı getirildikten sonra İstanbul’la ilgili olumlu sonuçlar almaya başladık. Önümüzdeki birkaç gün sonuçlarını takip edeceğiz. Şehir giriş çıkışlarında yeni bir tedbir gerekirse, özel araçlara da tümden yasak gelecek. İstanbul’da şu anda yüzde 85 oranında yolculuk yapılamıyor zaten” değerlendirmesini yaptı. Seyahat yasağı getirildikten sonra 100 binin üzerinde ‘Seyahat Belgesi’ başvurusu yapıldığın, ancak bunların büyük bölümüne onay verilmediğini öğrenildi. Ayrıca özel araçlarla ilgili ‘şoför yanı boş olsun veya arkada iki kişi olsun’ gibi bir kural olmadığı açıklandı. Ama denetimlerde vatandaşlar uyarılıyor. Öte yandan İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin tartışmalara konu olan yolunun yapımına başlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yolun yapımını üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.