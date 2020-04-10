Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenaz beldesinde yer alan 150 ailenin yaşadığı Zeytin Dalı isimli çadır kampta matematik öğretmeni Muhammed Ahmet, savaş ortamında uzaktan eğitimi anlattı. Ailelerle, derslerin sosyal medya platformlarında paylaşıldığını belirten Ahmet, savaş, bombardıman ve bunların yol açtığı göç sebebiyle çadırlarda barınan öğrencilerin eğitimden mahrum kaldığını ifade etti.

Ahmet "Çocukların ve ailelerin sağlığı için öğrencilerin bir araya gelmelerini engelleyerek, kamera karşısında ders anlatmaya başladık" dedi. Defalarca yerinden edilmiş ve ortaokul öğrencisi velisi Humuslu Ebu Halit Humusi ise "Çocuklarımın eğitim görmesini istiyorum. Uzaktan eğitime başlandı. Ancak benim cep telefonum bile yok" ifadelerini kullandı.