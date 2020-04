Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

AKParti grup yönetimi ile muhalefet partilerinin grup yöneticileri geçen hafta, yeni tip koronavirüs sebebiyle Meclis Genel Kurulunda esnek çalışma ve sınırlı sayıda milletvekili bulunması konusunda anlaşmışlardı. İnfaz indirimi düzenlemesine ilişkin Meclis görüşmeleri de bu anlaşma ile yürütülecekti. Buna rağmen infaz görüşmelerine ancak dün akşam başlanabildi. Teklifle ilgili siyasi parti temsilcileri görüşlerini dile getirdikten sonra teklifin maddelerine geçilmesine oylaması sırasında HDP, yoklama talep etti. İyi Parti ve CHP milletvekilleri salonda olmalarına rağmen, elektronik oylama sistemine girmeyerek, HDP’ye destek verdi. AK Parti ile MHP yoklama için gerekli olan 200 milletvekiline ulaşamayınca da infaz indirimi görüşmeler yarım kaldı. Üç günlük çalışma takviminde teklifin maddelerine, muhalefetin grup önerileri, yoklama talepleri ve her konuda söz talebinde bulunmaları sebebiyle ancak dün akşam geçilirken bu hızla gidilmesi durumunda infaz indiriminin kanunlaşma sürecinin en az iki hafta süreceği belirtiliyor.

VARKEN YOKLAR!

Muhalefetin bu tavrına AK Parti’den sert tepki geldi. Genel Kurul’da olmalarına rağmen kendilerini ‘Yok’ yazdıran CHP ve İyi Parti milletvekillerinin görüntülerini yayınlayan AK Partili milletvekilleri “Hem Genel Kurul’da olup hem de oy kullanmayarak ‘Yokum’ demek ‘Biz, İnfaz Kanunu çıksın istemiyoruz’ demektir! Bu samimiyet midir!” diyerek reaksiyonlarını dile getirdi. Genel Kurul salonunda da AK Partili milletvekilleri “CHP, HDP ve İyi Parti el ele kol kola İnfaz İndirimi Kanunu’nu istemiyor’ diye bağırdı.

CAN: TAVIRLARI ETİK DEĞİL

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Can, yeni tip koronavirüs sebebiyle Meclis’te esnek çalışma yapılması ve sınırlı sayıda milletvekili bulunması konusunda muhalefetle uzlaştıklarını hatırlatarak şöyle konuştu: Bu kapsamda prensip olarak yoklama veya karar yeter sayısı istenmeyecekti. Ama HDP istedi. CHP ve İyi Parti de onların peşine takıldı. Genel Kurul’da konuşma yapıyorlar. Söz hakkı istiyorlar, her türlü itiraz haklarını kullanıyorlar. Ama yoklama sırasında kendilerini yok yazdırıyorlar. Bu, etik değil. Bizim sayı konusunda bir sıkıntımız yok. Ama sosyal mesafeyi korumak için milletvekillerimizin tamamı Meclis Genel Kuruluna gelemiyor. Hatta 65 yaş üstündeki milletvekilli arkadaşlarımız da gelmek istedi. Ama biz ‘Gelmeyin’ dedik. Muhalefetin yaptığı etik değil. Biz bütün milletvekillimizi çağırırsak sosyal mesafeyi nasıl koruyacağız? Muhalefet, tavrını aynı şekilde sürdürse sosyal mesafe kurallarını düşünmeden bütün milletvekillerimizi çağırmak zorunda kalacağız.