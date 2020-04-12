Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının 2’inci gününde güvenlik güçleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yapıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul'da güvenlik güçleri, meydanlar ve işlek caddelerin yanı sıra iki yakayı birleştiren 15 Temmuz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde uygulama noktası oluşturdu. Oluşturulan bölgelerde yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimler boyunca şehrin genelinde sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi.

Öte yandan yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağından muafiyeti bulunmamasına rağmen trafiğe çıkanlara ceza kesildi. Denetimler yarın gün boyu devam edecek.