Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Öncesinde, 1997 ve 1990 yıllarında yapılan sayımlarda da vatandaşlar sokağa çıkamamıştı. Zaman ve iş kaybına neden olan uygulama MERNİS sisteminin faaliyete geçirilmesinin ardından 2000 yılından sonra kaldırılmıştı. Türkiye darbe dönemlerinde de sokağa çıkma yasakları ile karşılaşmıştı. Cumhuriyet tarihinin ilk askerî darbesi olan ve dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edildiği 27 Mayıs darbesinde ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Yine 12 Eylül 1980 askerî darbesinde de, 1982 yılına kadar çeşitli aralıklarda sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.