Züber, uluslararası motor sporlarında Türkiye’yi temsil eden milli yarış pilotu Ayhancan Güven ile 2026 sezonunu kapsayan bir iş birliğine imza attı. Marka, bu kapsamda Ayhancan Güven’in “Atıştırmalık ve İyi Beslenme Sponsoru” olarak performans yolculuğuna eşlik edecek. Temiz içerik yaklaşımıyla iyi beslenmeyi günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Züber; basketboldan tenise, padelden jiu-jitsuya uzanan spor iş birliklerini şimdi motor sporlarına taşıyor.

Züber, uluslararası motor sporlarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden milli pilot Ayhancan Güven ile 2026 sezonu için yeni bir ortaklığa imza attı. Anlaşma kapsamında marka, “Atıştırmalık ve İyi Beslenme Sponsoru” olarak başarılı sporcunun performans yolculuğuna eşlik edecek.

Bu iş birliği yalnızca bir sponsorluk değil; ortak bir yaklaşımın buluşması. Çünkü hem pistte hem beslenmede performans, detaylarda başlıyor.

Ayhancan Güven’in disiplin, hazırlık ve sürdürülebilir performans odağındaki profesyonel yaklaşımı; Züber’in şeffaflık, netlik ve temiz içerik anlayışıyla aynı çizgide buluşuyor. Porsche Fabrika Pilotu Ayhancan Güven, tek sezonda beş yarış galibiyetiyle DTM’de rekora imza atarak 2025 yılında şampiyonluğa ulaşan ilk Türk pilot oldu. Başarılı sporcu, 2026 sezonunda motorsporlarının en zorlu mücadelelerinden biri olarak kabul edilen Nürburgring 24 Saat yarışında ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) LMGT3 kategorisinde yarışacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası