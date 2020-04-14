Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanı kampüsünde geniş bir alanda oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütülüyor. Hafriyat kamyonlarının giriş çıkış hareketliliğinin arttığı inşaat alanında çok sayıda işçi de çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ndeki hastane inşaatındaki çalışmalar da hızlı bir şekilde ilerliyor.

Hastanelerin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.

Bu arada, ilk etabı 20 Nisan’da açılacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yol çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Hastane yollarının yapımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tamamlamadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluk alanına dâhil edilmişti.