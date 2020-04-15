Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Koronavirüsle mücadelede “evde kalma” seferberliği devam ederken; siyasiler de sosyal medya üzerinden farklı çalışmalara dâhil oluyor. Son olarak, vatandaşlara örnek olmak için evden nasıl çalıştıklarına dair fotoğraflar paylaşan AK Partili milletvekilleri, bu sefer de kendi gençlik zamanından kalan hatıralarını sosyal medya hesaplarından fotoğraflarla paylaşmaya başladı. Özellikle sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı gençleri hedef alan siyasiler, paylaşımlarını #benimzamanımda hashtag’i ile yapıyor. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmaya siyasilerin yanı sıra bakanlar da katıldı. Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

“DOĞUM TARİHİM: 01.01”

AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık: Benim zamanımda nüfus cüzdanı ilkokula başlarken, okula kaydolabilmek için mecburen çıkarılırdı. Geçen zamanla, gerçek doğum tarihleri hatırlanmaz. Doğum tarihleri ’01.01’ olarak kaydedilirdi. Doğum tarihim, 01.01.

“CİLTLER DOLUSU...”

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın: Bizim zamanımızda bilgiye ulaşmak bu kadar kolay ve hızlı değildi. İstediğimiz bir bilgiye arama motoruna yazarak değil; kütüphanelere giderek ciltler dolusu ansiklopedilerden araştırıp ulaşabilirdik.

“O EKŞİ TADI UNUTAMAM”

İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak: Çocukluğu 90’ların sonuna denk gelmiş biri olarak sulugöz sakızının ekşi tadını 15 yıl sonra bile hissediyorum. Bir de Mario’da prensesi az kurtarmadık.

“İZEL, ÇELİK, ERCAN"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Benim zamanımda İzel, Çelik, Ercan fraksiyonlara bölünmemişti.

“TASO VE WINAMP VARDI”

Konya Milletvekili Selman Özboyacı: PUBG ve Spotify’ı pistten alalım. Taso ve Winamp’a selamlar. Ağlıyorum, gözüme 90’lar kaçtı.

“FUTBOLCU KARTLARI”

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: 2000’li kardeşlerimiz futbolcularımızın kartlarını hiç görmemiştir. Elinde futbolcu kartı olan arkadaşlarım, siz de fotoğraflarınızı paylaşın.

DERBİLER ÇİVİ SAHADA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Yılın derbileri çivi sahalarda yapılırdı.



DİZİLERİN EFSANESİ KARA ŞİMŞEK

Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu: Şimdilerde birçok film veya diziler popüler olabilir ama benim zamanımda dizilerin efsanesi olan Kara Şimşek’ti.

“ŞİMDİKİLER IŞIK HIZINDA...”

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya: 2000’li gençler bunu bilmezler. Benim zamanımda Commodore 64 diye bir bilgisayarımız vardı. Disk takılırdı. Şimdiki bilgisayarlar onun yanında ışık hızıyla çalışıyor.

“ŞANTİYEDE KULLANIRDIK”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “90’lı yılların sonu. Üniversiteyi bitirip bir şantiyede göreve başladığım yıllarda yazıhanemizde böyle bir telefon vardı. Gençler şimdi üzerindeki anahtarı merak etmişlerdir; tuş kilidi. Anahtarı olmadan arama yapamazdınız, sadece gelen aramaları cevaplardınız.”