Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in açılışının 100’üncü yıl dönümü için hazırlanan birçok kutlama programlarının iptal edildiğini, sadece Genel Kurul’da özel gündemli bir toplantı yapılacağını söyledi. Şentop, 23 Nisan programına ilişkin şöyle konuştu: Sabahleyin Meclis’te Atatürk Anıtı’nda başlayan daha sonra Anıtkabir’de, ardından 1920’de açılan ilk meclisteki binamızda programımızı yapacağız. Daha sonra da Genel Kurul saat 14.00’te toplanacak. Meclis’te milletvekillerinin katılımında hem sosyal mesafeye riayet ederek oturma, hem de maske dâhil koruyucu tedbirlere riayet etme bakımından dikkat edeceğimiz bir program olacak. Tebrik programını ise gerçekleştirme imkânımız yok. Salgın dolayısıyla programları daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğiz.