Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Ankara Üniversitesi, Covid-19 salgını sürecinde psikolojik sağlığı korumaya ve stresle mücadeleye yönelik bir rapor hazırladı. Raporda stresle başa çıkmanın yolları şöyle sıralanıyor:

• Yanlış bilgilendirmeden kaynaklı korku ve kaygıdan uzak durmak için güvenilir kaynaklardan bilgi edinin. Haber kaynaklarına erişimi ve sosyal medya kullanımını sınırlandırın. Kaygınızın artmasına sebep olan hesapları veya sosyal medya etiketlerini takip etmeyin.

• Uzmanların ve sağlık kuruluşların tavsiyelerini dinleyin. Ancak hijyeni takıntı hâline getirmeyin.

• Endişeli olabileceğini düşündüğünüz veya yalnız yaşadığını bildiğiniz kişilerle iletişime geçmeyi ihmal etmeyin. Bu sizin kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Ayrıca stresle başa çıkmanın etkin yollarından biri de mizahtır.

• İmkânlarınız dâhilinde arkadaşlarınızla ve sevdiğiniz kişilerle telefon görüşmeleri yapmaya, sosyal medya ve görüntülü konuşma aracılığıyla iletişim kurmaya çalışın. Temas kuracağınız zamanlarda, durumu aşırı duygusallaştırmamaya özen gösterin.

• Günlük rutinlerinizi aksatmamaya çaba gösterin. Kendinize edinebileceğiniz yeni rutinler ve etkinlikler bulmaya çalışın. Resim yapmaya başlayabilir, yeni bir dil ya da yemek yapmayı öğrenebilirsiniz.