Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Sağlık ve İçişleri bakanlıkları tarafından koordine edilen sokağa çıkma yasaklarının, Türkiye’deki koronavirüs salgınına yönelik ilk etkileri görülmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre, ilk sokağa çıkma yasağı kararından sonra 10 Nisan’da yaşanan panik vaka artış hızında korkulacak bir artışa sebep olmadı. İçişleri ve Sağlık bakanlıklarından yapılan değerlendirmelerde “Bu tarihten sonra günlük vaka sayıları 7 binler bandına çıksaydı, endişe edilmesi gerekirdi. Ancak, 3 bin 500 - 4 bin 500 arasındaki bir banda oturdu sayılır. 23 Nisan’la birlikte 4 günlük yasağın olumlu etkileri görülecek ve bir hafta sonra vaka sayılarında daha da azalma bekleniyor” yorumları yapılıyor. 1 Mayıs’tan itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması gündeme gelirken, bu uygulamanın bayrama kadar her hafta sonu devam ettirilmesi de tartışılıyor. Uzmanlardan hükûmete verilen raporlarda da sokağa çıkma yasaklarının salgınla ilgili olarak ‘zincirin kırılması’ konusunda büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Salgının birinci aşaması olarak görülen ve ilk vakanın görülmesinden sonra yaşanan hızlı artıştan sonra, son 10-12 gündür ikinci aşamaya geçildiği, vaka sayılarının belli bir seyirde ilerlediği, bu durumun Türkiye’nin salgını kontrol altında tuttuğu anlamına geldiği belirtildi. Kurallar esnetilmeden bayrama kadar tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceği ve normalleşme sürecine girileceği değerlendirmesi yapılıyor.

KORKULAN OLMADI

Türkiye’deki toplam vakaların yüzde 60-65’inin görüldüğü İstanbul’daki birçok hastanede yeni vakalarla, iyileşip taburcu olanların sayısının eşitlenme aşamasına geldiği bilgisi verildi. İstanbul’da vaka sayılarında ‘korkulacak patlamanın’ yaşanmadığı tespiti yapıldı. Birçok hastanede günlük vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısı arasındaki eşit oranın bir süre daha devam edeceği, mayıs ayı sonu itibarıyla da vaka sayısının, taburcu sayısının altına düşmesinin beklendiği ifade ediliyor.