Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 23 ve 24 Nisan ile birlikte hafta sonu da olmak üzere üçüncü kez Türkiye’nin 31 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten itibaren de İstanbul “Sessiz Şehir” haline döndü.

Kısıtlamanın başladığı saat 00.00 itibariyle vatandaşlar evlerine çekildi. Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu. İstanbul’un önemli karayollarından biri olan E-5 Karayolunda da trafiğin olmadığı görüldü.

İstanbul’un önemli noktalarından olan Taksim ve Karaköy Meydanları ile İstiklal Caddesinde kimsenin olmadığı görüldü. Polis ekiplerinin de kontrolleri sabaha kadar aralıksız devam edecek.