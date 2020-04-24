Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yaşının kutlandığı bu bayram, koronavirüse rağmen çocuklar tarafından neşeyle karşılandı. Yurdun dört bir yanında evlerinin camlarını süsleyen minikler, sokağa çıkamasa da balkondan, pencereden İstiklal Marşı söyledi, Türk bayrakları dalgalandırdı. Onlara büyükler de eşlik etti. Bazı okul binalarından marşlar çalındı. Kimi sanatçılar ise çocuklar için evlerinden konser verdi. Jandarma, polis ise sokaklarda kortej düzenledi. Evlatlarının sevincine eşlik eden aileler “Çocuklarımız salgın sebebiyle okullara gidemiyor. Evde canları sıkılıyor. Onlara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. Hemen hemen herkes evlerini bayraklarla donattı” dedi. Öte Yandan Türk Yıldızları da bugüne özel bir gösteri videosu yayınladı.