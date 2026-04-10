İçişleri Bakanlığı, çeşitli suçlardan aranan ve yurt dışına kaçtıkları tespit edilen toplam 61 firari suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 kişi ile ulusal seviyede aranan 45 kişi, yürütülen operasyonlar sonucu yakalanarak ülkeye getirildi.

İade edilen şahısların büyük bölümünün Gürcistan’dan getirildiği belirtilirken, diğer iadelerin Almanya, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan’dan gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve TEM daire başkanlıklarının ortak çalışmasıyla yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle kurulan yakın iş birliği sayesinde firarilerin yakalanarak Türkiye’ye iadelerinin sağlandığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu ticareti şüphelileri başta olmak üzere aranan suçluların yakalanarak Türkiye’ye getirilmeye devam edileceğini vurguladı.

Açıklamanın sonunda operasyonda görev alan emniyet birimleri ile Adalet Bakanlığı personeline teşekkür edilirken, görev alan polis ekipleri tebrik edildi.

