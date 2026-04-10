İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları hakkında bilgi verdi. 2 ayda 400 torbacının yakalandığını bildiren Dönmez, "Bu dosyada yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler" dedi.

Geçtiğimiz yıldan beri ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları dalga dalga sürdürülürken, bu kapsamda onlarca ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Bu isimlerden bazı tutuklanırken bazıları ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

"2 AYDA 400 TORBACI YAKALANDI"

Konu Türkiye gündeminden düşmezken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, operasyonlara ilişkin konuştu. Dönmez, "Ünlüler uyuşturucu dosyası olarak bilinen dosya kapsamında da bugüne kadar toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı. 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanılmıştır. Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı. Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı" dedi.

"YENİ OPERASYONLAR OLACAK"

Dönmez ayrıca "Bu dosyada yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler" ifadeleriyle yeni operasyonların süreceği sinyalini verdi.

"BARIŞ BOYUN'UN İADESİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Dönmez'in açıklamaları şöyle devam etti: "Barış Boyun örgütüyle ilgili birleştirme talebiyle tek dava yürütülmesi sağlandı. Örgüt liderinin İtalya’da yakalanması ve iade süreci ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldı. Daltonlar hakkında toplam 181 kişi hakkında kamu davası açıldı.

"AMAÇ DAHA ÜST İSİMLERE ULAŞMAK"

Asıl amacımız daha üstlere ulaşmak. Bizim asıl ciddiyet ile yaklaştığımız konu bu. Amacımız ifşa değil. Narkotik konusunda uyuşturucu baronu olarak adlandırabileceğimiz kişilerle ilgili Interpol ile bağlantılar kurduk. Bu bizim ülkemiz adına çok büyük bir artı. Karşılıklı uluslararası soruşturma yöntemi geliştirdik. Ünlüler örnek alınan özenilen insanlar. Toplumda ve ailelerde farkındalığın arttığını düşünüyoruz. Narkotik operasyonlarımız devam edecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez

SPORDA BAHİS SORUŞTURMASI

Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. TFF’nin verdiği veriler bizim için önemli. Spor Toto’dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Bu konu sadece futbol değil diğer alanlara da sıçrayabilir. İncelemeler sürüyor" dedi.

DÜN 14 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Dün sabah gerçekleştirilen son operasyonda Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Norm Ender ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Emircan İğrek - Burak Deniz

Sivrioğlu yurt dışında olduğunu açıklarken, Sinem Ünsal da şehir dışında olduğunu ve İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

Savcılık ifadeleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı

