Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Körfez bölgesinde yaşanan güvenlik krizinin küresel sermaye üzerindeki etkilerini ve bu tabloda İstanbul’un üstlenebileceği kritik rolü değerlendirdi. Katıldığı canlı yayında konuşan Eryılmaz, mevcut tabloda sermayenin henüz hareket etmediğini ancak “bekle-gör” pozisyonunda olduğunu belirterek, savaşın seyrinin belirleyici olacağını vurguladı. Ona göre, çatışmaların sona ermesi halinde Körfez’den çıkacak sermaye için Türkiye güçlü adaylardan biri.

Eryılmaz'a göre, İstanbul’un bu süreçte öne çıkmasının en önemli nedenlerinden ikisi; İstanbul Finans Merkezi’nin hazır altyapısı ve Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle geçmişe dayanan yatırım ilişkileri ile son dönemde ekonomi yönetiminin bu bölgeyle kurduğu temaslar. Yatırımcıların ne zaman harekete geçeceği sorusuna "3-6 ay" cevabını veren Eryılmaz, "Oradaki güvenlik endişesiyle panikleyen ve kararını vermiş olan sermayedarın hareketini bu süre zarfında görürüz. Eğer Türkiye bu süreçte ciddi yatırım teşviklerini de masaya koyarsa, bu yönelim çok daha güçlü hale gelir" değerlendirmesinde bulundu.

DUBAİ’YE ALTERNATİF: İSTANBUL YENİ ÜS MÜ? İstanbul’un sadece bir ikame değil, tamamen "yeni bir merkez" olarak konumlandığını belirten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, rakiplerin Singapur, Londra ve Hong Kong olduğunu hatırlattı.

Ancak Dubai’nin sarsılan imajının ardından İstanbul’un jeopolitik konumuyla bu yarışta çok ciddi bir şansı olduğunu ifade etti: "İstanbul'u diğerlerinden yani farklı kılan özellikleri elbette var. İstanbul açısından bakıldığında çok güçlü yanları var. Zayıf noktası da jeopolitik konumu. O yüzden bir taraftan fırsat bir taraftan risk olabilir"

Eryılmaz’a göre sürecin yönünü belirleyecek en kritik unsur ise savaşın süresi. Çatışmaların uzaması durumunda sermayenin daha hızlı ve panik şekilde yer değiştirebileceği, kısa sürede ateşkes sağlanması halinde ise daha temkinli ve kademeli bir geçiş yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, Türkiye için önemli bir fırsat penceresi açılmış durumda. Ancak bu fırsatın ne ölçüde değerlendirileceği, bölgedeki jeopolitik gelişmelere bağlı olacak.

