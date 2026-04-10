Süper Lig’in 29'uncu haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor’da Nijeryalı yıldız Paul Onuachu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kamp kadrosuna alınmadı. Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir'den açıklama geldi.

Fatih Tekke yönetimindekiTrabzonspor, Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor’a konuk olacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla 11 Nisan Cumartesi günü oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Alanya'ya hareket etti.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Ernest Muçi ve Arseniy Batagov'un yanı sıra Paul Onuachu da kafilede yer almadı. Sarı kart cezasını tamamlayan Christ Inao Oulai ise kadroya dahil edildi.

Paul Onuachu

SAĞLIK KURULU'NDAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Nijeryalı golcünün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Beşir, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

ALANYASPOR MAÇI KAMP KADROSU

Trabzonspor’un kamp kadrosunda yer alan 21 futbolcu şöyle:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Onuralp Çakıroğlu."

Haberle İlgili Daha Fazlası