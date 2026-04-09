Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız Paul Onuachu, takım olarak başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Maçlarımızı kazanıp sonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Paul Onuachu, Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde bulunan TS Club mağazasında düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte bol bol imza dağıtan ve fotoğraf çektiren Trabzonspor'un Nijeryalı forvet, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

Sezon performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli oyuncu, "Harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem takım hem de teknik ekip olarak iyi bir süreçten geçiyoruz. Gol krallığı yarışında zirvede olmak benim adıma sevindirici. Önemli olan bu performansı sürdürebilmek" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini aktaran Onuachu, "Yapmamız gereken tek şey maçlarımızı kazanmak. Arada 4 puanlık fark var ve oynayacağımız karşılaşmalar bulunuyor. Biz işimize odaklanıp, kazanmaya devam edeceğiz, sonunda ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

ONUACHU'YA BÜYÜK DESTEK

İmza gününe küçük çocuğuyla birlikte katılan Amine Kıroğlu, etkinliğe eşinin yerine geldiğini belirterek, "Eşim çalıştığı için gelemedi. Ona ve çocuğuma bir hatıra kalsın istedim. Trabzonspor sevgisiyle buradayız, ailece destekliyoruz. Takımı yakından takip ediyoruz. Hakemler ve bazı etkenler olsa da mücadelemiz sürüyor. Fatih Tekke’nin de dediği gibi hedef ilk 4’tü ve bu doğrultuda başarılı ilerliyoruz. Şartlar eşit olduğu sürece Trabzonspor birkaç yılda bir şampiyon olabilecek güçte" dedi.

Bordo-mavili taraftarlardan Selçuk Atalar, takıma destek vermeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Takımımız bu sezon gerekeni yaptı. Biz de taraftar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Onuachu’nun 30 gol barajını aşmasını bekliyoruz. Hedefler büyük ölçüde gerçekleşti, bundan sonrası bonus olur" sözlerini sarf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası