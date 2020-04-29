Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçuşlar iptal edildikten sonra Almanya’nın Düsseldorf şehrinden dönmek isteyen 196 Türk vatandaşı, 23 Nisan’da Türk Hava Yollarının (THY) uçaklarıyla Türkiye’ye getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alınan Türk vatandaşlarından 47 yaşındaki Mustafa Kaya, devletin bütün kurumlarıyla dört dörtlük hizmet verdiğini vurguladı. Kaya “Düsseldorf Havalimanı’na gelince çok şaşırdım. Baktım ki havaalanında Türklerden başka kimse yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti âdeta çıkarma yapmış. Gururlandım. Hayatımda ilk defa yurt dışında Türk olmanın pozitif ayrımcılığını yaşadım. Çok duygulandım, tabii göğsüm kabardı. Oradaki Almanlar da şaşırdı” dedi.