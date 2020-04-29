Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI - Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), küresel askerî harcamalarının 2019'da 1,9 trilyon dolara ulaştığını, 1988'den bu yana kaydedilen en yüksek (enflasyona göre ayarlanmış) düzey olduğunu gösteren yeni veriler yayınladı.

Ancak, dünyadaki savunma harcamalarını izleyen araştırmacılarına göre, koronavirüs pandemisinden kaynaklanan ekonomik kriz muhtemelen gelecekteki askerî harcamaları etkileyecek.

2019'da harcamaların yüzde 62'sini oluşturan en büyük beş harcamayı, ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan yaptı. Suudi Arabistan'ın harcama seviyesi 2018-2019 arasında %16 düşmüş olsa da, silahlı kuvvetlerine 62 milyar dolar para harcadı. Bu rakam ülkenin GSYİH'sının % 8'ine denk geliyor.

SIPRI verilerine göre, Türkiye 2019 yılında dünyada en çok askerî harcama yapan ülkeler arasında 16’ncı sırada yer aldı.

ABD'nin askerî harcamaları 2019'da yüzde 5,3 artarak 732 milyar dolara ulaştı.



Çin'in askerî harcamaları, 2018'e göre yüzde 5,1 artışla 2019'da 261 milyar dolara ulaşırken, Hindistan’da yüzde 6,8 oranında büyüyerek 71,1 milyar dolara yükseldi.



Rusya, askerî harcamalarını yüzde 4,5 artırarak 65,1 milyar dolara çıkardı.



NATO üyesi 29 ülkenin tamamı tarafından yapılan toplam askerî harcama geçen yıl 1 trilyon 35 milyar dolar oldu.



Türkiye’nin askerî harcamaları, 2010-2019 arasında yüzde 86 artarak 20,4 milyar dolara ulaştı. 2018-2019 döneminde ise artış yüzde 5,8 oldu.



ASKERÎ HARCAMALARIN %38’İ ABD’NİN

2019'daki küresel askerî harcamaların %81'ini 15 ülke oluşturdu. O ülkelerin askerî harcamalardaki payları ise şöyle:

Rusya %3,4

S. Arabistan %3,2

Fransa %2,6

Almanya %2,6

İngiltere %2,5

Japonya %2,5

Güney Kore %2,3

Brezilya %1,4

İtalya %1,4

Avustralya %1,4

Kanada %1,2