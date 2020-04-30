Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve saat 16.30 sıralarında ‘Dur Yolcu' yazısı önlerine gelen Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı. Türk sahil güvenlik botu, Marmara Denizi’ne doğru yol alan Rus savaş gemisinin boğazı geçişine refakat etti.