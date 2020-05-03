Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla virüs salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanan Yeşilköy Hastanesinin büyük bir kısmı tamamlandı. Kaba inşaatının büyük kısmının bitmesinin ardından bir yandan ise çevre düzenlemesine geçildi. Açılışına günler sayan hastanenin biten kısımları için ise ilk ofis malzemeleri getirildi. Kamyonetlere getirilen malzemeler biten kısımlara yerleştirilmeye başladı. Sancaktepe’deki bin 5 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları da tam gaz sürüyor. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi gün boyu gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalışırken, beton zeminin tamamlanmasının ardından bazı binaların çelik konseksiyon duvar ve çatısının yerleştirme çalışmaları da devam ediyor. İHA