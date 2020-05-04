Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan “Toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız” notunu düştü. Bazı odalarda hasta yataklarının ve diğer ekipmanların yerleştirildiği görülen videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerin 45 gün içerisinde bitirileceğini bir kez daha belirtti.

05/23 PİSTİ FAAL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), devre dışı olan 35L/R pistlerinde inşa edilen Pandemi Hastanesi’nin, Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonlara olumsuz etkisinin bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, sınırlı sayıdaki uçuşlar için 05/23 pistinin kullanıldığına dikkat çekildi.