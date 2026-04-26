Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Galatasaray'a mağlup oldukları derbi sonrası açıklama yaptı.

Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk umutlarını yitiren Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları, karşılaşmanın ardından konuştu.

"'SAKIN HA' SEZONU HAYIRLI OLSUN"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yönelik Aralık ayında yaptığı "Sakın ha aramızdakileri anlatma! Bu burada kalsın, asıl işimize dönelim. Eğer çıkarda aramızda konuştuklarımızı anlatırsan, bende çıkar her şeyi ifade ederim!" şeklindeki sözlerine gönderme yapan Ertan Torunoğulları, "Arkadaşlar, "Sakın Ha" sezonu herkese hayırlı olsun!" dedi.

"BU KARARLARI SİZLERE AÇIKLAYACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Torunoğulları; "En kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp kararlar alacağız ve bu kararları sizlere açıklayacağız." diye konuştu.

