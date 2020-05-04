Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de Nisan ayı içerisinde 2 köy, Mayıs ayında ise bir köy olmak üzere 3 köyde karantina süreci devam ediyor. 21 Nisan tarihinde Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde başlayan karantina süreci 24 Nisan tarihinde ise Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünün karantinaya alınmasıyla devam etti.
Nevşehir’de son olarak 4 Mayıs Cumartesi günü Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü de Acıgöl Kaymakamlığı tarafından karantina altına alındı.
Nevşehir’de 3 köy karantina altında
04.05.2020 - 10:56 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de 3 köyün karantinaya alınmasının ardından bu köylerde karantina süreci devam ediyor.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de Nisan ayı içerisinde 2 köy, Mayıs ayında ise bir köy olmak üzere 3 köyde karantina süreci devam ediyor. 21 Nisan tarihinde Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde başlayan karantina süreci 24 Nisan tarihinde ise Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünün karantinaya alınmasıyla devam etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : nevşehir,karantina,köy,
701490 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701490.aspx
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