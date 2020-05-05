Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’dan getirilen 299 Türk vatandaşı, Manisa’da Yunus Emre Öğrenci Yurdunda gözlem altında tutuluyor. Karantina boyunca dört kişilik odalarda yalnız kalarak kendilerini izole eden vatandaşlara, ramazan sebebiyle iftar ve sahurda yemek hizmeti sunuluyor. Sağlık ekiplerinin düzenli olarak ateşlerini ölçtüğü vatandaşların yurtta keyifli vakit geçirmeleri için “davullu sahur”, pamuk şeker ve şerbet ikramı gibi ramazan gelenekleri de yaşatılıyor. Aile, arkadaş ve sosyal çevreden uzak bir şekilde 14 gün kendileriyle baş başa kalan vatandaşlar, “zaman nasıl geçecek kaygısıyla” yerleştikleri yurtta büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, karantina süresinin uzatılması halinde bundan şikâyet etmeyeceklerini söyledi.

Öğrenci Nur Cemre Kaymak, yurttaki herkesin çok ilgili olduğunu ifade ederek, “Bize gerçekten bir aile sıcaklığı verdiler. Kimse şu anda içinde bulunduğumuz duruma kötü diyemez. ‘14 gün daha kal’ deseler kalabilirim” dedi.

Elif Karakuş da yurttaki karantina sürelerinin çok güzel geçtiğini anlatarak, “Her şey çok iyi, hiçbir sorun yok, bence bir ay daha uzatılabilir” ifadesini kullandı.

Süheyl Kondal ise “Gelirken bu kadar güzel geçeceğini beklemiyordum, yemekler ve bakım çok güzel. En başta ‘14 gün nasıl geçecek’ diyorduk, şimdi ‘keşke uzatsak’ diyoruz” diye konuştu.