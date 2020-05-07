Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Son günlerde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede binlerce kişi, koronavirüs salgınının çıkmasına göz yumduğu, bilgileri gizlediği ve durumun ciddiyetini bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığı iddialarıyla Çin yönetime dava açarak maddi zararlarının karşılanmasını talep ediyor. Peki, Çin’e dava açılabilir mi, kimler dava açabilir, süreç nasıl ilerler? İşte, tüm bu soruları Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Cavit Tatlı’ya sorduk. İlke açısından bir ülkeye dava açmakta herhangi bir problem olmadığını söyleyen Tatlı, şunları kaydetti:

Devletler de tüzel kişiliklerdir. Dava açılır. Çin Konsolosluğunun bulunduğu yerde tebligat gönderip ‘Covid19 sebebiyle zarar gördüm zararımın da sebebi Çin’ diyerek dava açabilirsiniz. Ancak bu zararla, zarara sebebiyet verdiğini iddia ettiğiniz Çin arasında illiyet bağı kurmanız lazım. Kısacası ispat etmeniz lazım. Bunu ispat edebilirseniz, mahkeme de bir tazminat verirse icraya koyarsınız alırsınız. Çin’e dava açmakla fantezi peşinde koşuyorlar. İddialarda kaçırdıkları şöyle bir şey var; bunu başta Çin anlamamış, tespit edememiş olabilir. Bilemeyiz ki. Belki bizde de daha erken geldi ama tespit edemedik. Hastalık her ülkede çıkabilir. Yarın bir gün ‘Türkiye’de de salgın çıktı’ derler, hazırlığını yaparlar, millet birbirine dava açar. Sonra üzerimize üşüşürler.