Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Ticari Taksilere" ilişkin yeni genelge göndererek, taksilere yönelik hijyen tedbirlerini belirledi.

Genelgeye göre ticari taksi durakları ve ticari taksiler, en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenecek, dezenfekte edilecek

Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek, araç içinde mutlaka maske kullanacak.

Genelgeye göre, taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek, müşteriler araçlara maskesiz binemeyecek.

Genelgeye göre, her müşteriden sonra müşterilerin fiziksel temas edebileceği yerler dezenfekte edilecek, araç içerisi havalandırılacak.