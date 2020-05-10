Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 11 Nisan tarihinde hafta sonları ve resmi günleri kapsayan şekilde başlayan yasak, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle aralarında Antalya’nın da bulunduğu 7 ilde sona ermesiyle cadde ve sokaklarına hareketlilik getirdi. Alanya’da güneşli havayı fırsat bilenler gerekli önlemlerini alarak dışarıya çıktı, yürüyüş yaptı. Özellikle sahil bandında yoğunluk yaşanırken, Oba ve Kestel mahallelerindeki plajlarda bazı vatandaşlar yasak olmasına rağmen denize girip güneşlendi.