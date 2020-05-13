Bunun üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Belirtilen koordinatlara botla giden güvenlik güçleri, 17’si çocuk 53 sığınmacıyla karşılaştı. On üçü Afganistanlı diğerleri de Afrikalı olan göçmenler, karaya çıkarıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen mülteciler, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına bırakıldıklarını söyledi. Benzer bir vaka da Çanakkale Ayvacık’ta yaşandı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvacık’a doğru itilen 10’u çocuk 24 göçmen kurtarılarak muhafaza altına alındı. İHA
Yunan yine ölüme itti
13.05.2020 - 02:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dün gece Sahil Güvenlik Komutanlığına İzmir Dikili açıklarında iki cankurtaran salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu yönünde ihbar geldi.
Etiketler : yunanistan,yunanistan mülteci,
703669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703669.aspx
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