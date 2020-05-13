Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Belirtilen koordinatlara botla giden güvenlik güçleri, 17’si çocuk 53 sığınmacıyla karşılaştı. On üçü Afganistanlı diğerleri de Afrikalı olan göçmenler, karaya çıkarıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen mülteciler, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına bırakıldıklarını söyledi. Benzer bir vaka da Çanakkale Ayvacık’ta yaşandı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvacık’a doğru itilen 10’u çocuk 24 göçmen kurtarılarak muhafaza altına alındı. İHA