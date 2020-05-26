Diyarbakır'daki terör operasyonunda, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen ve gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Diyarbakır'da saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 kişi tutuklandı
26.05.2020 - 14:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'daki terör operasyonunda, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen ve gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır,
706801 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/706801.aspx
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